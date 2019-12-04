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04.12.2019 - 16:49 | | DHA

Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı! Polisi de bıçakladı..

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı! Polisi de bıçakladı..
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Türkiye'yi kahreden Ceren Özdemir olayında flaş gelişme! Yakalandı...
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Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Ceren Özdemirin katil zanlısı yakalandı Polisi de bıçakladı..

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Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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