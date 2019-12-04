Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı! Polisi de bıçakladı..

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.