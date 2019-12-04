Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

3 Aralık saat 19.30 sularında Ordu'da antrenman sonrası geldiği evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Cani olay yerinden kaçarken Ceren'in ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bu yürek dağlayan olay sonrası Ceren Özdemir'in katilinin kim olduğu araştırlmaya başlandı. İşte zanlıya dair bilgiler...

CEREN'İN KATİLİ KİM?

Gelen bir son dakika bilgisine göre; Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

POLİSİ DE BIÇAKLADI!

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.