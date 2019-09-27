MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCeren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik
27.09.2019 - 12:00 | | AA

Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23), "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hikmet  ile öldürülen Şenel'in annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar,  eşi Levent Şenel ve ailenin diğer yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi aileyi gönüllü avukatların temsil ettiği duruşmayı, Çankaya  Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda  kişi takip etti.

Müdahillik taleplerinin karara bağlanmasının ardından sanık Hikmet'in  savunmasının alınmaya başlanmasıyla duruşmaya devam edildi.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Ceren Damar Şenel'in ailesi, duruşma öncesinde adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Baba Mustafa Damar, kızının silahla vurulup yere düştükten sonra bıçaklandığını belirterek, "Bugün buraya, iki el silahla vurulup yere yığılmasına rağmen özel yapılmış 28,5 santim uzunluğundaki bıçakla kızımı 17  bıçak darbesiyle sırtından kalleşçe vurarak katleden bir canavarın davasını görmeye geldik." diye konuştu.

 

 

 

   

 

Balık tezgahları boş, bu sezonun kurtarıcısı hamsi olduBalık sezonu açılmasına rağmen balık tezgahları istenilen doluluğa ulaşamadı. Sezonu olması rağmen tezgahlarda palamut eksikliği yaşanıyor. Sezonun başında hamsi ile idare ettiklerini söyleyen Balıkçı Kenan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu olacağını umut ettiklerini belirtti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Devlet Bahçeli'den deprem mesajı

Devlet Bahçeli'den deprem mesajı

Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

Ceren'in babası: Kızımı kalleşçe katleden bir canavarın davasını görmeye geldik

Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama

Otobüste 'cinsel istismar' iddiasına tutuklama

PKK'ya ağır darbe! Hepsi inlerinde ele geçirildi

PKK'ya ağır darbe! Hepsi inlerinde ele geçirildi

Sıradaki Haber