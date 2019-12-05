Ceren'in katili böyle götürüldü

Önceki gün evinin önünde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35), emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine çıkarıldı.









Katil zanlısı, nöbetçi mahkeme tarafından, “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak” suçlarından tutuklandı. Özgür Arduç, Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi.

ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI

Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ACILI BABA KONUŞTU: İDAM BUNLAR İÇİN ÇIKSIN









Ceren Özdemirin babası Yılmaz Özdemir, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. DHAya konuşan baba Yılmaz Özdemir, Kızım bale dersinden çıkıyor, eve geliyor. Alt kapı açılmadığı için zile basıyor, ablasından anahtarı istiyor. Evin girişinde o olaya şahit olduk. Ablası geliyor, annesi geliyor. Annesi hemşire emeklisi ilk müdahaleyi yapıyor. Ne yazıkki kurtaramadık çocuğumuzu. Katili yakalandı, acımız yine de dinmiyor. 20 yıldır dişimizle tırnağımızla çalışarak kızımı büyüttüm. Topluma, ülkemize faydalı olması için yetiştirmeye çalıştık. Bir kendini bilmezin gelip çocuğumu bıçaklaması normal bir şey olamaz zaten. Bu bizim gücümüzün dışında bir şey. Meclis'in, sivil toplum örgütlerinin buna ne kadar katkısı olabilir bilmiyorum ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En azından yasaların değişmesi gerekiyor. Biz vatandaşız, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ülkesine faydalı insanlar yetiştiriyoruz. Benim kızım karıncayı incitmeyen bir çocuk. Sokakta geçen parasız kalmış, kendisine aldığı salamı köpeğe vermiş, onu doyurmuş. Sokaktaki köpeği doyuran çocuk, benim çocuğum dedi.

BUNDAN SONRA BAŞKALARI YANMASIN

Katil zanlısını sokakta görüp ihbar eden vatandaşlara da teşekkür ederek, zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Yılmaz Özdemir, Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Cezasını adalet belirleyecek. En büyük cezayı alsın. İdam diyorlar bugün idam bunlar için çıksın. Bizim çocuklarımıza sebep olmasınlar. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasın diye konuştu.









CİNAYETTEN SONRA SOKAKTA GEZMİŞ

Katil zanlısı Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.

DOĞUM GÜNÜ

Yarın kızının doğum günü olduğunu ve yaşasaydı 21 yaşına gireceğini anlatan Özdemir, "Arkadaşlarının bir hazırlığı vardı, okuldan bildiğim kadarıyla. Çünkü her yıl kutluyorlardı. Biz de eve gelince annesi hediyeler alırdı, ufak pasta yapardı. Bu sene de bir yerden kazak takımı beğenmiş, annesine anlatmış. Annesiyle konuşurken, 'param olunca o kazakların çeşitlerini alacağım' diyordu. Annesi de 'yatağının üzerine sereceğim o eve gelmeden' dedi, 'görsün mutlu olsun' diyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"PİŞMAN DEĞİLİM" DEMİŞTİ





Ordu Efilli Açık Cezaevi'nden 1 Aralık’ta firar ettikten sonra, sürekli birilerini öldürmeyi düşündüğünü anlatan Arduç, ifadesinde şunları söyledi:

"Birçok bayanı öldürmek için takip ettim. Ancak çevrede başka insanların olması nedeniyle olayı gerçekleştiremedim. Bu amaçla bir dükkanın önünden geçerken bıçağı çaldım. Olay günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde kızı gördüm, takip ettim. Evinin önüne geldiğimizde montumun cebindeki bıçağı çıkartarak, koluma soktum. Amacım, kızı öldürüp, çantasını almaktı. Bu sırada kız kapı ziline bastı. Üst kat camından bir bayanın baktığını gördüm. Kapı açılınca kız içeri girdi. Ben de arkasından 'Bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu?' dedim. Bana dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele iki defa sapladım. Koşarak oradan uzaklaştım."