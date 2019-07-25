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25.07.2019 - 18:12| İHA

Cesedi yarı çıplak halde bulunmuştu... Kimliği belli oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri yarı çıplak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

Cesedi yarı çıplak halde bulunmuştu... Kimliği belli oldu

Sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi.

Cesedi yarı çıplak halde bulunmuştu... Kimliği belli oldu

Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda cesedin 25 yaşındaki Özgür Özcan'a ait olduğu belirlendi.

50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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