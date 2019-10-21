Cesur Adamlar filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Mario Van Peebles'in üstlendiği "Cesur Adamlar" filmi bu akşam televizyonda izleyici ile buluşacak. Filmin başrolünde Nicolas Cage ile Thomas Jane bulunurken film hakkındaki diğer bilgiler araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

FİLMİN KONUSU

II. Dünya Savaşı’nda USS Indianapolis, Amerikan Donanması’nın en hızlı gemisidir. Kaptan McVay’in (Nicolas Cage) liderliğinde gizli bir görevle Guam’a doğru yola çıkarlar. Her zaman olduğu gibi görevi başarıyla tamamlaması beklenen gemi, Japon Komutan Hashimoto’nun denizaltısından yollanan torpillerle 12 dakikada batar. Gemideki 1.200 askerden sadece 312’si hayatta kalmayı başarır. Fakat denizde kurtarılmayı bekleyen bu askerler bir yandan sıcak, yorgunluk ve susuzlukla mücadele ederken diğer yandan da etraflarını saran yüzlerce köpek balığıyla da savaşmak zorundadırlar

OYUNCULAR KİMLER?

Nicolas Cage , Matt Lanter , Thomas Jane , Emily Tennant , Tom Sizemore



