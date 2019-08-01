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01.08.2019 - 18:24| AA

Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele verdi

İstanbul'dan aldıkları sahte parayı piyasaya sürmek için Polatlı'dan Eskişehir'e kiralık otomobille yola çıkan zanlıların, yol boyunca tavuk dürüm yedikleri 3 işletme ile 20'şer liralık benzin aldıkları 4 benzin istasyonunda çalışanların durumu fark etmesi üzerine yakalandığı ortaya çıktı.

Çeteyi sahte paralarla alışveriş ele verdi

 

İstanbul'dan 8 bin lira karşılığında 30 bin liralık sahte para alan ve parayı piyasaya sürmek için Polatlı'dan Eskişehir'e kiralık otomobille yola çıkan zanlıların, yol boyunca sahte para kullandıkları işletmelerin dikkati sayesinde yakayı ele verdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir polisinin aldığı ihbarlar doğrultusunda ocak ayında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar, Polatlı'dan sahte para satın almak için İstanbul'a geldi, 8 bin lira karşılığında 30 bin lira sahte para satın alıp Polatlı'ya geri döndü ve birkaç gün sonra paraları piyasaya sürmek için Eskişehir'e hareket etti.

Yol boyunca 4 akaryakıt istasyonundan 20'şer liralık yakıt alıp karşılığında sahte 100 lira veren ve 3 ayrı işletmede tavuk dürüm yiyerek yine sahte para kullanan zanlıların, durumu fark eden benzin istasyonu çalışanları ve tavuk dürüm işletmesi sahipleri tarafından yapılan ihbarlar doğrultusunda yakalandığı ortaya çıktı.

İhbarları değerlendiren güvenlik güçlerinin, ocak ayında gözaltına aldığı Ali K, Gani K. ve Bilal G'nin, ilk ifadelerinde, suça 4 kişinin daha dahil olduğunu itiraf ettiği, operasyon kapsamında yakalanan Gani K, Bilal G, Memiş K, Şafak Ö, Mutlu Ö, Ali K. ve Hamza G'in de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan, zanlılardan Bilal G'nin, savcılıkta verdiği ifadesinde suçunu kabul ederek yolda acıktıkları için birkaç noktada 3'er tavuk dürüm aldıklarını, tavuk satılan işletmelere sahte 100 ve 50 lira gibi banknotlar verdiklerini, benzin alarak paraları akladıklarını ve sahte paraların birçoğunu Eskişehir'e girmek üzereyken gördükleri uygulama noktasından korkarak camdan dışarı attıklarını söylediği öğrenildi.

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