Çeviri Ödülü Erbaş ve Yükseler’e

Seçici Kurul’un 2019 yılı değerlendirmeleri sonucunda 20 bin TL para ödülünün, Mathias Enard çevirisi olan “Pusula” ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev çevirisi olan “Kızıl Kahkaha” ile Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaşılmasına karar verildi. Ödülün Seçici Kurulu’nda Doğan Hızlan, Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç yer aldı.