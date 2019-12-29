29.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT
Çeviri Ödülü Erbaş ve Yükseler’e
İKSV tarafından bu yıl beşincisi verilen Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün kazananları belirlendi.
Seçici Kurul’un 2019 yılı değerlendirmeleri sonucunda 20 bin TL para ödülünün, Mathias Enard çevirisi olan “Pusula” ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev çevirisi olan “Kızıl Kahkaha” ile Kamil Kayhan Yükseler arasında paylaşılmasına karar verildi. Ödülün Seçici Kurulu’nda Doğan Hızlan, Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç yer aldı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.