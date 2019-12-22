Çevre hassasiyeti en yüksek gazete: Milliyet

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), 8. Yeşil Nokta Basın Ödülleri törenini, Boğaziçi Üniversitesi Kennedy Lodge’de düzenledi.



İyi niyet elçileri



Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik tanıyan haber ajansı, gazete, dergi, televizyon, radyo ve haber portalına

Yeşil Nokta Basın Ödülü verildi.



Ödül töreninde konuşan ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “ÇEVKO Vakfı’nın bilgi birikimi, deneyimli insan kaynağı, toplumsal iş birlikleri, geri kazanım sürecinin geliştirilmesi, sıfır atık vizyonunun yaygınlaşması, döngüsel ekonomi kavramının uygulamaya geçirilmesi konularına katkı sağladı. Çevre hassasiyeti ve geri dönüşüm kültürünün toplumsal bilinç olarak yaygınlaşması konusunda medya en önemli paydaşlarımızdandır. Topluma sorumluluk hisseden medya mensuplarının, çevre ve geri kazanım konularına verdikleri önem, kurumlara, bireylere ve hane halklarına ulaşmamıza büyük katkı sağlıyor. Sürdürülebilir çevre ve yaşam için iyi niyet elçisi olarak gördüğümüz medya mensuplarına teşekkür ediyoruz” dedi.



Deniz yaşamı ve ekoloji konularında yaptığı haberlerle öne çıkan Milliyet gazetesi muhabiri Gökhan Karakaş, ödülünü ÇEVKO Yürütme Kurulu Başkanı Fügen Soykut’tan aldı.