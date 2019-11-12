Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 175 sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekim sonuçları için vatandaşların araştırmaları sürüyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan 175 sürekli işçi alımı kapsamında belirlenen illerde 6 Kasım tarihinde kura çekimleri yapıldı. Kura çekimlerinin yapılmasının ardından başvuruda bulunan vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki ÇŞB kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığımıza gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğümüzce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizce ekli listede belirtilen adreslerde 06 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

Kura sonuçlarının listelerin il müdürlüklerinden düzenlenmesiyle birlikte açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığı an itibariyle haberimizin içerisine eklenecek.