Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere başvuruları 14-18 Ekim tarihleri arasında alınan 175 sürekli işçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından alım yapılacak olan illerde kura çekim yerleri belirlendi. Kura işlemleri 6 Kasım saat 10:00'da gerçekleştirildi. Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirilmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kura çekim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İŞKUR kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Bakanlığımıza gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların Noter huzurunda kura çekim işlemleri; Temizlik Görevlisi meslek kolu için Personel Genel Müdürlüğümüzce, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, adayların müracaat etmiş olduğu ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizce ekli listede belirtilen adreslerde 06 Kasım 2019 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecektir.

Nihai listelerde isimleri yer alan başvuru sahipleri, kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebileceklerdir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.