06.08.2019 - 00:14| DHA
Çevreciler Kazdağları’nda maden arama faaliyetlerine tepki gösterdi
Çanakkale merkeze bağlı Kirazlı köyü Balaban mevkiinde, madencilik faaliyetlerine karşı çıkan çevreciler, "Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması"nda bir araya geldi.
Altın madeni şirketi tarafından ağaçların kesildiğini, altın arama faaliyetlerinde kullanılacak siyanürün kentin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na karışacağını öne süren çevreciler, tepkilerini dile getirdi.
Balaban mevkiindeki konuşmaların ardından binlerce çevreci, maden sahası alanına yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen çevrecilerin eylemi, maden sahası içine fidan dikimiyle sona erdi.