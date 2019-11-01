01.11.2019 - 12:27 | | İHA
Ceyhan'da terör örgütü propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
Adana’da Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medya sitelerinde PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medya sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda S.K., H.K., İ.Z., V.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.
Şahısların evlerinden yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.