Çeyiz hesabı nedir? Çeyiz hesabı devlet katkısı ne kadar?
Devlet, evlenecek olan kişilere evlilik öncesinde yaptıkları yatırımlara destek olmak amacıyla çeyiz hesabı uygulaması başlattı. Peki, çeyiz hesabı devlet katkısı ne kadar? Kimlere çeyiz yardımı yapılıyor?
ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISINDAN KİMLER FAYDALANIYOR?
*Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamına girenler (28. Madde: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 3. dereceye kadar olan altsoyları ) Devlet katkısından faydalanabilir.
*Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar, (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)
*Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,
*27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapmış olanlar.
KATKI PAYI NE ZAMAN ALINIR?
Katılımcı: Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.
Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.
Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.
Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.
ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISI
Zehra Zümrüt Selçuk, Çeyiz Hesabı uygulamasında 7 bin 500 lira olan devlet katkısının yasal değişiklikle 9 bin liraya çıkarıldığını, 2019 Eylül ayı sonu itibarıyla Çeyiz Hesabında 17 bin kişinin 80 milyonu aşkın mevduatı bulunduğunu vurguladı.