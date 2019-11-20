Çeyiz hesabı nedir? Çeyiz hesabı devlet katkısı ne kadar?

ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISINDAN KİMLER FAYDALANIYOR?

*Türk vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesi kapsamına girenler (28. Madde: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 3. dereceye kadar olan altsoyları ) Devlet katkısından faydalanabilir.

*Yurtiçi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar, (18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.)

*Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapanlar,

*27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapmış olanlar.

KATKI PAYI NE ZAMAN ALINIR?

Katılımcı: Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.

Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.

Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.

Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.

ÇEYİZ HESABI DEVLET KATKISI

Zehra Zümrüt Selçuk, Çeyiz Hesabı uygulamasında 7 bin 500 lira olan devlet katkısının yasal değişiklikle 9 bin liraya çıkarıldığını, 2019 Eylül ayı sonu itibarıyla Çeyiz Hesabında 17 bin kişinin 80 milyonu aşkın mevduatı bulunduğunu vurguladı.