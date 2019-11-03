03.11.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ceylan ve Neshat Paris Photo Fuarı’nda
Dirimart, Paris Photo Fuarı’na Nuri Bilge Ceylan, Shirin Neshat ve Julian Rosefeldt’in aralarında olduğu isimlerin eserleriyle katılacak.
7 - 10 Kasım arasında Grand Palais’de yapılacak fuarda Dirimart, Heinz Peter Shwerfel’in küratörlüğünü yaptığı projesinde, sanatçıların fotoğraflarını ve filmlerini sunarak fotoğraf ve sinema arasındaki ilişkiyi gösterecek. Seçilen eserler, portre geleneğini çağdaş bir şekilde yenileyen, gerçekçilikten ziyade sanatsal ‘mizansen’i tercih eden isimlerden. Dirimart sanatçıların fotoğraf işlerinin yanı sıra Shirin Neshat’ın “Roja”, Julian Rosefeldt’in “Deep Gold” isimli film çalışmalarını Paris Photo Fuarı’nda gösterime sunacak.