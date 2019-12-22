Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir? Nazlıcan Arkan neden öldü?

Türkücü Ceylan'ın yeğeni olarak bilinen ve bir süredir hastanede tadavi gören Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ceylan ne kadar tarifsiz bir acı yaşadığını dile getirdi. Nazlıcan Arkan bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıi ve modaya olan tutkusundan bahsetmişti. Peki Nazlıcan Arkan kimdir, neden öldü?

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Arkan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti.

NAZLICAN ARKAN NEDEN ÖLDÜ?

Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, günlerdir yoğun bakımdaydı. Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberini duyuran Türkücü Ceylan daha önce de yeğeni için dua istemişti.