MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir? Nazlıcan Arkan neden öldü?
ABONE OL
22.12.2019 - 11:00 |

Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir? Nazlıcan Arkan neden öldü?

Ceylan'ın yeğeni olarak bilinen Nazlıcan Arkan bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şarkıcı Ceylan geçtiğimiz günlerde yeğeni hakkında dua istemişti. Nazlıcan Arkan'ın ölümünün ardından magazin gündemini takip eden vatandaşlar Nazlıcan Arkan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Nazlıcan Arkan neden öldü?

Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan kimdir? Nazlıcan Arkan neden öldü?

Türkücü Ceylan'ın yeğeni olarak bilinen ve bir süredir hastanede tadavi gören Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Ceylan ne kadar tarifsiz bir acı yaşadığını dile getirdi. Nazlıcan Arkan bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıi ve modaya olan tutkusundan bahsetmişti. Peki Nazlıcan Arkan kimdir, neden öldü?

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Arkan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti.

NAZLICAN ARKAN NEDEN ÖLDÜ?

Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, günlerdir yoğun bakımdaydı. Nazlıcan Arkan'ın ölüm haberini duyuran Türkücü Ceylan daha önce de yeğeni için dua istemişti.

Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

2020 asgari ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? Asgari ücret ve AGİ zammında son dakika gelişmesi

65 yaş aylığına zam müjdesi!

65 yaş aylığına zam müjdesi!

Bu alet insanları delirtiyor!

Bu alet insanları delirtiyor!

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak?

Sıradaki Haber