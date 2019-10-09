Ceylanpınar ve Nusaybin'e havan mermisi ve roket düştü!

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Bu arada, Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Ceylanpınar'a 2 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

ROKET, NUSAYBİN'DE BİNAYA İSABET ETTİ

Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roketatar mermisi, Mardin'in Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti. Roketatar mermilerinin isabet ettiği bir evde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar oluştu.

Vatandaşlar evden tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bir ambulanstan sağlık görevlilerince yapılan anonslarla cadde ve sokaklarda bekleyen vatandaşlara evlerine gitmeleri yönünde uyarı yapıldığı görüldü. Saldırılara Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) anında karşılık verildi. Bu arada sınır hattında günlerdir süren askeri sevkiyatta da hareketlilik gözleniyor.

SINIRA YAKIN EVLER BOŞALTILDI

Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.