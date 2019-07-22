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22.07.2019 - 22:16| AA/İHA

Suriye'den Ceylanpınar'a roket: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin çatısına roket isabet etmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, önceden tespit edilen yedi hedef imha edildiğini açıkladı.

Suriye'den Ceylanpınar'a roket: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde bir evin çatısına Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten biri isabet etti.

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Ceylanpınar'da roketin isabet ettiği ev görüntülendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Suriyeden Ceylanpınara roket: Yaralılar var

Yaralanan biri çocuk 6 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ev sahibi Yusuf Atan, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Vali Erin yaralıları ziyaret etti

Öte yandan, ilçeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yetkililerden yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Erin, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerle durum değerlendirmesi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belediye hoparlöründen yapılan anonslarda da vatandaşların park ve caddelerde dolaşmamaları istendi.

Suriyeden Ceylanpınara roket: Yaralılar var

Valilik açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı vatandaşların Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ifade edilerek, "Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

 

Suriyeden Ceylanpınara roket: Yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatandaşların yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışları sonrası Ceylanpınar'da vatandaşların yaralandığı belirtildi.

Bunun üzerine meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen 7 hedef imha edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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