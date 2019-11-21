Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da güncel son dakika altın fiyatları 21 Kasım

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini bir araya getirdik. Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 21 Kasım Kapalıçarşı'da altın fiyatları...



21 KASIM PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI









