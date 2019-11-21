21.11.2019 - 19:20 |
Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da güncel son dakika altın fiyatları 21 Kasım
Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın son iş günü öncesi merakla araştırılan çeyrek altın 441 liradan satılıyor. İşte 21 Kasım Perşembe gününe ilişkin altının kalbinin attığı Kapalıçarşı'daki son dakika altın fiyatları...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini bir araya getirdik. Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 21 Kasım Kapalıçarşı'da altın fiyatları...
21 KASIM PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI