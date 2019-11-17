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17.11.2019 - 18:58 |

Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları

Altın fiyatlarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren altın fiyatlarını bir araya getirdik. Peki gün itibariyle çeyrek altın kaç liradan işlem görüyor?

Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu hafta sonunda 24 ayar külçe altının gramı 271 liradan işlem görmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde de benzer rakamlardan günü kapatan gram altın aynı seyrini sürdürüyor. Çeyrek altın fiyatları 15 Kasım Cuma günü kapanışta 440 liradan işlem görürken an itibariyle 443 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar Kapalıçarşıda son dakika altın fiyatları

 

 

 

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