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20.11.2019 - 20:40 |

Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son altın fiyatları 20 Kasım

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmelerini bir araya getirdik. Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 20 Kasım Kapalıçarşı'da altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da son altın fiyatları 20 Kasım

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftanın 3. iş gününde çeyrek altın 441 liradan satılıyor. İşte 20 Kasım Çarşamba son dakika altın fiyatları...

20 KASIM ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın ne kadar oldu Kapalıçarşıda son altın fiyatları 20 Kasım

 

 

 

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