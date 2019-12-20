Çeyrek ile tam bilet farkı nedir? Çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet arasındaki farklar nelerdir?

Milli Piyango Özel İdaresi tarafından her yıl yılbaşına özel çekilişler ile büyük ikramiye dağıtılmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından basılan biletlerin satın alınması ile binlerce kişi yılbaşı özel ikramiyesinin sahibi olabilmek için bilet satın almaya devam ediyor. Bilet satın alırken vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlıkları arasında ise çeyrek ile tam bilet arasındaki fark merak ediliyor. Peki Çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet arasındaki farklar nelerdir?

ÇEYREK İLE TAM BİLET FARKI NEDİR?

Milli Piyango biletleri ikramiye hesaplamalarında satın alınan biletin özelliği ikramiye tutarını da otomatik olarak belirliyor. Tam biletlerde isabet eden ikramiyenin tamamı, yarım biletlerde yarısı, çeyrek biletlerde ise dörtte biri bilet sahibine ikramiye olarak ödeniyor. Yani bu yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğu düşünülürse yılbaşı büyük ikramiyesinin tam bilete isabet etmesi halinde talihli büyük ikramiyenin tamamının sahibi olurken yarım bilete isabet etmesi durumunda 40 milyon TL'nin sahibi çeyrek bilete isabet etmesi halinde ise 20 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi oluyor.