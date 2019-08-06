06.08.2019 - 18:33
Ceza ve Fuat gibi rapçilerin de jürisinde bulunduğu Türkçe rap müzik yarışmasının adı neydi? 6 Ağustos ipucu sorusu
Türkçe Rap'in önemli isimlerinin jüri olduğu eski bir müzik yarışması, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki bu sorunun cevabı nedir? İşte 6 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...
Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu bir Türkçe Rap yarışmasına ilişkin soruldu. İşte 6 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...
SORU
Ceza ve Fuat gibi rapçilerin de jürisinde bulunduğu Türkçe rap müzik yarışmasının adı neydi?
CEVAP
Rapstar