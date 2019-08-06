MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCeza ve Fuat gibi rapçilerin de jürisinde bulunduğu Türkçe rap müzik yarışmasının adı neydi? 6 Ağustos ipucu sorusu
06.08.2019 - 18:33

Ceza ve Fuat gibi rapçilerin de jürisinde bulunduğu Türkçe rap müzik yarışmasının adı neydi? 6 Ağustos ipucu sorusu

Türkçe Rap'in önemli isimlerinin jüri olduğu eski bir müzik yarışması, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki bu sorunun cevabı nedir? İşte 6 Ağustos ipucu sorusunun cevabı...

Ceza ve Fuat gibi rapçilerin de jürisinde bulunduğu Türkçe rap müzik yarışmasının adı neydi? 6 Ağustos ipucu sorusu

Her gün büyük bir keyifle oynanan online bilgi yarışmasının bu akşam 20:30'da oynanacak yarışmasının ipucu sorusu bir Türkçe Rap yarışmasına ilişkin soruldu. İşte 6 Ağustos ipucu sorusunun yanıtı...

SORU

Ceza ve Fuat gibi rapçilerin de jürisinde bulunduğu Türkçe rap müzik yarışmasının adı neydi?

CEVAP

Rapstar

Denizli'de trafik kazasıDenizli'nin Çameli ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Aziz Kaplan (26), yaşamını yitirdi. Nişanlı olan Kaplan'ın düğün için hazırlık yaptığı öğrenildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

FETÖ'nün emniyetten sorumlu mahrem imamı yakalandı

FETÖ'nün emniyetten sorumlu mahrem imamı yakalandı

Rapor vermedi diye doktoru bıçakladı!

Rapor vermedi diye doktoru bıçakladı!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber