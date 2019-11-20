20.11.2019 - 12:48 | | İHA
Cezaevi firarisi böyle yakalandı!
Samsun'da hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yaralama ve silahla tehdit suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay hapis cezası bulunan R.A.'yı (37) yakalayarak gözaltına aldı.
Cezaevi firarisi olduğu belirlenen R.A., Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan dün Meclis'te yaşanan 'Bülent Ecevit' tartışmasıyla ilgili olarak, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a ‘susturun bu kadını’ diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP’nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım" dedi.