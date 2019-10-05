MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCezaevi firarisi damda uyurken yakalandı
05.10.2019 - 12:51 | | DHA

Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı

Hatay Kapalı Cezaevi'nden 3 ay önce firar eden Bayraz B. (27), yapılan operasyonla Kırıkhan ilçesindeki evlerinin damında uyurken yakalandı.

Cezaevi firarisi damda uyurken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu sağlama ve ticaretini yapma, hırsızlık, yaralama gibi 5 ayrı suçtan cezası bulunan firari Bayraz B.'nin Kırıkhan ilçesindeki ailesine ait evde olduğunu saptadı.

Alınan önlemlerin ardından eve operasyon düzenleyen polis, Bayraz B.'yi damda uyurken kıskıvrak yakaladı.

Bayraz B., işlemleri tamamlandıktan sonra Hatay Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kuzenini böbreğini satması için ikna etti! Anlaştığı para ise...İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Organ Ticareti' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarıyla ilgili Eylül ayında yaptığı 3 farklı organ ticareti operasyonunda 9'u yabancı uyruklu toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB'den intihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

MEB'den intihar eden Suriyeli öğrenciyle ilgili açıklama

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Uzungöl'de yapılar boşaltılmayınca yıkım başlamadı

Uzungöl'de yapılar boşaltılmayınca yıkım başlamadı

Kurtalan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kurtalan'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sıradaki Haber