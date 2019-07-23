Son dakika: Cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, adı açıklanmayan Türk vatandaşı, Türk makamları tarafından cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle hakkında çıkarılan kırmızı bülten uyarınca Selanik'te gözaltına alındı.

Haberde, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezası bulunan şahsın ülkesine iadesiyle ilgili işlem başlatıldığı belirtildi.