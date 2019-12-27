Cezaevi yönetimine ‘şikâyet’ cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) devletin gözetim ve denetim altına aldığı kişilerin bulunduğu nezarethane, cezaevi ve geri gönderme merkezlerini denetliyor. Her yıl ayrımcılığa uğradığını iddia eden binlerce kişi TİHEK’e başvuruyor. Hatay’da cezaevinde yatan hükümlü C.B. de 2019 yılı başında bu kuruma başvurdu. C.B. kuruma gönderdiği şikayet dilekçesinde, kaldığı cezaevindeki kurumun birinci müdürü M.Ç. ve ikinci müdür Ş.D.’nin, daha önce Hatay’ın bir ilçesinin nüfusuna kayıtlı hükümlüyle yaşadıkları sorunlar nedeniyle, kendisi de dahil aynı ilçe nüfusuna kayıtlı mahkumlar üzerinde baskı kurduğunu, söz konusu hükümlüleri keyfi disiplin cezalarına maruz bıraktığını ve koğuşunu değiştirdiğini öne sürdü.

Görüş istendi

Şikâyeti incelemeye alan TİHEK, cezaevi yönetimi aracılığıyla hükümlü C.B.’den yazılı görüş istedi. Bu süreçte C.B., yaptığı şikâyetlerin ardından cezaevi yönetimi tarafından disiplin cezasına çarptırıldığını söyledi. İddialar doğrultusunda TİHEK, cezaevi yönetiminden C.B.’nin şikâyet dilekçesinin ardından uygulanan disiplin cezalarına ilişkin bilgi talep etti. Gönderilen bilgilerde, TİHEK’e başvurmasından yaklaşık bir ay sonra C.B. hakkında, cezaevi birinci ve ikinci müdürleri ile kurum görevlilerine karşı mesnetsiz yalan ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı, görevli memura yalan ve iftiralarda bulunması nedeniyle de suç duyurusunda bulunulduğu anlaşıldı. Bunun üzerine cezaevi yönetiminden de yazılı görüş istendi.

Cezaevi yönetimi gönderdiği cevapta, soruşturmanın keyfi bir uygulama olmadığı, müdürlerin görevlerini yerlerine getirdiği belirtildi. Ayrıca disiplin soruşturmasının C.B.’nin TİHEK’e başvurusundan dolayı başlatılmadığı; görevli memurun asılsız suçlamalara ve iftiraya uğradığı anlaşılırsa, memuru korumayan idareye hizmet kusuru sebebiyle cezaya çarptırabileceği ve görevli memurun bu durumda tazminat davası açabileceği mümkün olduğu için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

1500 TL idari para cezası verildi

Tüm inceleme ve görüşlerin ardından geçtiğimiz eylül ayında dosyayı karara bağlayan TİHEK, C.B.’nin ilk başvurusunun reddine karar verdi. Ancak “C.B.’nin, kurumumuza yaptığı başvuru gerekçe gösterilerek hakkında başlatılan disiplin soruşturması ve verilen cezanın açıkça C.B.’nin eşit muamele ilkesine uyulmamasına ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır” denildi. Bu kapsamda, cezaevi birinci müdürü M.Ç.’ye 1500, ikinci müdür Ş.D.’ye ise 1000 TL idari para cezası kesildi.