Cezaevinden 2 gün önce çÄ±ktÄ±, sonra...
Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan yattÄ±ÄŸÄ± cezaevinden 2 gÃ¼n Ã¶nce tahliye olan Mustafa Ä°natcÄ±oÄŸlu (25), otomobilinin yanÄ±ndaÂ Ã¶lÃ¼ bulundu.Â
Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 ER 725 plakalÄ± otomobilinÂ aÃ§Ä±k olan kapÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda yerde hareketsiz halde yatan bir erkek gÃ¶rdÃ¼. Mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ polis ve saÄŸlÄ±kÂ ekipleri sevk edildi.Â Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontroldeÂ vÃ¼cudunda yara ve darp izi bulunmayan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Â
Polis yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, erkek cesedininÂ 2 gÃ¼n Ã¶nce cezaevinden tahliye olanÂ Mustafa Ä°natcÄ±oÄŸlu'na ait olduÄŸu belirlendi.Â Ä°natcÄ±oÄŸlu'nunÂ dÃ¼n akÅŸam saatlerinde evden Ã§Ä±kÄ±p, babasÄ±nÄ±n otomobilini aldÄ±ÄŸÄ± ve geri dÃ¶nmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ä°natcÄ±oÄŸlu'nun cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§inÂ otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere AkÅŸehir Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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