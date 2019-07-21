MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerGündemCezaevinden 2 gün önce çÄ±ktÄ±, sonra...
21.07.2019 - 15:43| DHA

Cezaevinden 2 gün önce çÄ±ktÄ±, sonra...

Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan yattÄ±ÄŸÄ± cezaevinden 2 gÃ¼n Ã¶nce tahliye olan Mustafa Ä°natcÄ±oÄŸlu (25), otomobilinin yanÄ±ndaÂ Ã¶lÃ¼ bulundu.Â

Cezaevinden 2 gün önce çÄ±ktÄ±, sonra...

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 ER 725 plakalÄ± otomobilinÂ aÃ§Ä±k olan kapÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda yerde hareketsiz halde yatan bir erkek gÃ¶rdÃ¼. Mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ polis ve saÄŸlÄ±kÂ  ekipleri sevk edildi.Â Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontroldeÂ vÃ¼cudunda yara ve darp izi bulunmayan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Â 

Polis yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, erkek cesedininÂ 2 gÃ¼n Ã¶nce cezaevinden tahliye olanÂ Mustafa Ä°natcÄ±oÄŸlu'na ait olduÄŸu belirlendi.Â Ä°natcÄ±oÄŸlu'nunÂ dÃ¼n akÅŸam saatlerinde evden Ã§Ä±kÄ±p, babasÄ±nÄ±n otomobilini aldÄ±ÄŸÄ± ve geri dÃ¶nmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ä°natcÄ±oÄŸlu'nun cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§inÂ otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere AkÅŸehir Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Â 

Bebeklerini cami avlusuna bÄ±rakan anne baba kameradaAdÄ±yamanâ€™da iki aylÄ±k bebeklerini sevdikten sonra camiye bÄ±rakan anne ve baba kameralara yakalandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son fotoÄŸraflarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±

Son fotoÄŸraflarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°OKBS sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± mÄ±? 2019 Bursluluk sÄ±navÄ± sonuçlarÄ± sorgulama ekranÄ±

Ä°OKBS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± mÄ±? 2019 Bursluluk sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

BingÃ¶l'de 4 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

FETÖ'nün kara para trafiÄŸinin baÅŸÄ±ndaki isim...

FETÃ–'nÃ¼n kara para trafiÄŸinin baÅŸÄ±ndaki isim...

SÄ±radaki Haber