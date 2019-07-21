Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 ER 725 plakalÄ± otomobilinÂ aÃ§Ä±k olan kapÄ±sÄ±nÄ±n yanÄ±nda yerde hareketsiz halde yatan bir erkek gÃ¶rdÃ¼. Mahalle sakinlerinin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ polis ve saÄŸlÄ±kÂ ekipleri sevk edildi.Â Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontroldeÂ vÃ¼cudunda yara ve darp izi bulunmayan kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.Â

Polis yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, erkek cesedininÂ 2 gÃ¼n Ã¶nce cezaevinden tahliye olanÂ Mustafa Ä°natcÄ±oÄŸlu'na ait olduÄŸu belirlendi.Â Ä°natcÄ±oÄŸlu'nunÂ dÃ¼n akÅŸam saatlerinde evden Ã§Ä±kÄ±p, babasÄ±nÄ±n otomobilini aldÄ±ÄŸÄ± ve geri dÃ¶nmediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ä°natcÄ±oÄŸlu'nun cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§inÂ otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere AkÅŸehir Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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