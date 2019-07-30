Cezaevinden firar uçurumda sona erdi

Artvin'de cezaevinden firar eden mahkum, arkadaşıyla birlikte Kemalpaşa ilçesinden Gürcistan'a kaçmak istedi. Ormanlık alandan kaçarken uçurumda mahsur kalan şahısların yardımına jandarma ve HOPAK ekipleri yetişti. 4 saatlik bir operasyonla bulundukları yerden kurtarılan mahkum tekrar cezaevine gönderilirken, arkadaşı ise gözaltına alındı.