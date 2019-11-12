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12.11.2019 - 16:22 | | DHA

Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşını öldürdü!

Kayseri’de cezaevinden izinli çıkan Abdullah Türkmen'i (30), av tüfeğiyle öldürüp, cesedini yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Aydemir (30) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşını öldürdü!

Yahyalı ilçesinde yaşayan Ali Türkmen, geçen 8 Şubat’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır yattığı yarı açık cezaevinden 1 haftalığına izinli çıkan oğlu Abdullah Türkmen'in kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis, Türkmen'in cezaevine dönmediğini belirleyince soruşturma başlattı. Cep telefonuna ait HTS kayıtları incelenen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulan Türkmen'in en son arkadaşı Ahmet Aydemir ile görüştüğü belirlendi. Türkmen ile mobil yatırım işi yaptığı belirlenen arkadaşı Aydemir, gözaltına alındı. Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Aydemir hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aydemir, iddianamedeki ifadesinde, "Define arama bahanesiyle Kızılören yoluna götürdüm. Burada alacağım olan 35 bin TL'yi istedim. Paramı veremeyeceğini anlayınca aracımda bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle öldürdüm. Daha sonra cesedi yaktım, cesedin kalıntılarını da taş ile kapattım" dedi.

 

 

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