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01.08.2019 - 14:45| DHA

Cezaevinden izinli çıktı kapkaç yaptı!

Cezaevinden izinli çıkan bir kişi, Suriye uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yaptı. Şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede bir binanın çatısında saklanırken yakalandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Cezaevinden izinli çıktı kapkaç yaptı!

Olay, İstanbul, Beyoğlu Ermeydanı Caddesi'nde 25 Temmuz'da meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 50 yaşındaki kadın Shahira A.'nın içerisinde 400 Dolar ve bin 275 lirası bulunan çantası bir kişi tarafından kapkaç yapılarak çalındı. Shahira A., kapkaççıyı bir süre kovaladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri Shahira A.'dan kapkaççının nereye doğru kaçtığını öğrendikten sonra şüpheliyi aramaya başladı. Polis çevrede yaptığı aramalarda kapkaççıyı bir binanın çatı katında yakaladı. Suriyeli kadının çantasıyla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli 26 yaşındaki Vedat İ. 'Gasp' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından kaydının olduğu ve cezaevinden izinli olarak dışarıya çıktığı tespit edildi. 26 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Vedat İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kapkaç sonrası şüphelinin kaçışı ve Suriyeli kadının bir süre peşinden koşması güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.
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