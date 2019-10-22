Cezaevlerinde kalan çocuklara özel proje

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “Özgürleşen Umutlar” projesini yeniden hayata geçiriyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek proje 15 ay sürecek. Geçmiş dönemde bin 20 anne, 810 çocuk, 500 infaz ve koruma memurunun eğitim aldığı sosyal sorumluluk projesinin, cezaevlerindeki anne ve çocuklar üzerindeki etkisini anlatan TOÇEV Genel Müdür Yardımcısı Özgürleşen Umutlar Proje Koordinatörü Aybike Yurtsever Guşa, projeyle ceza infaz kurumlarında anneleriyle yaşayan çocukların davranış biçiminin güçlendirilmesini amaçladıklarını anlattı.

‘Dokunup sarılsınlar’

Guşa, projenin kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmaları ve tanıklıklarını şöyle anlattı: “Uzman psikolog arkadaşlar 10’ar kişilik gruplarda çalışmalar yapıyor. Çocuğa nasıl davranılmalı, öfke kontrolü gibi konular ele alınıyor. Annelere çocuklarına göz hizasında bakmalarını, dokunup sarılmaları gerektiğini anlatıyoruz. Sarılmanın ne kadar önemli olduğunu, çocuk gelişiminde pozitif anlamda nelere yol açtığını anlatıyoruz. Birçok anne, çocuğuna sarılıp, ‘seni seviyorum’ demesi gerektiğini bilmiyor. Koğuşta kavga olunca çocuğuyla bu kavgayı izleyen anneler var. Tüm bunların yanlış olduğunu anlattıktan sonra anneler, ‘Bilmiyorduk, artık çok farklı davranıyoruz’ diyorlar. Annelere, sürdürülebilir bir iletişim yakalamaları için her gün en azından 10 dakika çocuklarıyla birlikte oyun oynamalarını öneriyoruz. Çocuğun orada en güvendiği ve tanıdığı kişi annesi oluyor ve çocuk ondan aldığı eğitim ve gözlemlediği davranışlarla doğru orantıda gelişim sergiliyor. Tüm eğitimlerimizi de psikolog ve pedagog gözetimlerinde yapıyoruz.”

Ayrılma korkusu

Proje Koordinatörü Aybike Yurtsever Guşa, çocuklar için şu tespiti yapıyor: “En büyük sıkıntı anneden ayrılma korkusu. Çocuk dışarı az çıkıyor, annesiyle daha çok vakit geçiriyorsa o zaman büyük kaygı yaşıyor. Bu noktada annenin çocuğun kaygısını anlaması ve bunu gidermesi gerekiyor. Belli bir yaşın üstüne gelmiş erkek çocukların kadınlarla birlikte kaldığı koğuşlarda, onlardan gördüğü olaylardan olumsuz etkileniyor.”