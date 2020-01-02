‘Cezai ehliyeti yoktur’ raporu geldi! Mahkeme tahliye etmedi

İstanbul Beşiktaş’ta Başörtülü öğretmen Şüdeha Nur Eriş’e saldırdığı iddiasıyla hakkında “yaralama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Berrak Karaoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

28 AVUKAT KATILDI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Berrak Karaoğlu, şikayetçi Şüheda Nur Eriş ve tarafların avukatları katıldı. Şikayetçi Eriş’i toplamda 28 avukat temsil etti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

"BU TARZ İLK DEFA BAŞIMA GELDİ"

Kimlik tespitlerinin ardından şikayetçi Şüheda Nur Eriş, "Olay günü ben evime gidiyordum. Sanığın beni işaret ettiğini gördüm. Yanıma geldi ve o şekilde kendisini gördüm beni darp etti. Kulaklığım olduğu ve müzik dinlediğim için ne dediğini duymadım. Sonra arkamdan gelen bir beyefendi olaya müdahale etti ancak sanık onu da darp etti. Beyefendi onu durdurmaya çalıştığında da 'kadına şiddet var üzerime yürüyorlar' şeklinde bağırarak olayı provoke etti. Ben görünüşüm nedeniyle sokakta yürürken gerek imalar, gerekse sözlü tacizlere çok maruz kalıyorum. Ancak bu tarz ilk defa başıma geldi. Şikayetçiyim" dedi.

"BAŞÖRTÜLÜ OLMASI TESADÜFTÜR"

Sanık Berrak Karaoğlu ise savunmasında, “Olay günü resim sergisinden gayet keyifli ve alkollü çıkmıştım. Sokağa bağırarak girdim. Olay anını hatırlamıyorum. Hiç kimsenin yaşayışına karşı şiddet göstermem mümkün değil. Mağdur şahısın başörtülü olması tesadüftür” dedi.

"CEZAİ EHLİYETİ YOKTUR" RAPORU

Hakim, sanık Berrak Karaoğlu'nun yaklaşık 18 Aralık 2019'dan itibaren tedavi gördüğü İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 25 Aralık 2019 tarihinde hazırladığı raporu okudu. Raporda, sanık Berrak Karaoğlu'nun 2015 ve 2017 yıllarında 5 kez Bipolar bozukluk sebebiyle yatarak tedavi gördüğü belirtildi. Sanık Berrak Karaoğlu'na şizoaffektif tanısının koyulduğunun belirtildiği raporda, oy birliğiyle cezai ehliyetinin olmadığına karar verildiği anlatıldı.

ADLİ TIP'TAN RAPOR ALINACAK

Mahkeme, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti. Mahkeme, sanık hakkında rapor alınması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"GÜVEN ORTAMI ZEDELENİYOR"

Şüheda Nur Eriş’in avukatı Neslihan Evci duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Bu tarz olaylarda yaklaşım peşin hükümlü olarak bu şahısların meczup, akıl hastası gibi gösterilip olayların üstünün kapatılması yoluna gidilmesine biz tamamen karşıyız. Şayet bu kişilerin akıl sağlığı yerinde değilse de buna özgü tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Çünkü bu tarz kişilerin toplum içerisinde bu tarz eylemler gerçekleştirmesi toplumda ki güven ortamını da zedeliyor” diye konuştu.