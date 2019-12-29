Cezayir adımı

Doğu Akdeniz’de hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini vurgulayan Türk Deniz Kuvvetleri, Akdeniz’de ardı ardına düzenlediği faaliyetlerle dikkat çekiyor. Bir yandan sondaj gemilerine koruma sağlama faaliyeti sürdürülüp, KKTC’de deniz üssü hazırlığı yapılırken, diğer yandan eğitim ve tatbikatlar da aralıksız sürdürülüyor.

Sadece aralık ayında NATO, ABD ve İtalya deniz unsurlarıyla 6 eğitim faaliyeti gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri, şimdi de Libya’nın doğu komşusu Cezayir’e gidiyor. Doğu Akdeniz’de enerjiden güvenliğe uzanan stres başlıklarında tüm ülkeler hamle üzerine hamle yaparken, Deniz Kuvvetleri Komatanlığı’ndan TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerinin, Barbaros Hayreddin Paşa’nın ağabeyi olarak bilinen ve Türk denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan Oruç Reis’i anmak için 7-10 Ocak arasında Cezayir’e gidecek. İntikaller sırasında Cezayir Deniz Kuvvetleri unsurları ile çeşitli eğitimler yapılacak. Türk Donanması aynı zamanda bu süreçte NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı’na da destek verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Tunus gibi Cezayir’in de Libya ile ilgili süreçte önemli bir aktör olduğuna dikkat çekiyor. Son dönem açıklamalarında Türkiye’nin Tunus, Cezayir ve Katar’ın Berlin Süreci olarak adlandırılan Libya’da siyasi çözüm sürecine katılmasında ısrarlı olduğunu belirten Erdoğan, son olarak partisinin il başkanları toplantısında, “Sayın Putin, Boris Johnson ve Şansölye Merkel ile bu konuları paylaştım. Dedim ki; bu üç ülkenin Berlin Süreci’ne katılmaları özellikle de Libya’nın sosyopolitik yapısı açısından çok çok önemlidir. Bu üç ülke hem buraya kıyıdaş iki ülke özellikle Tunus ve Cezayir, Katar’ın bu sürece katılırsa daha etkin olacaklardır’ dedik” ifadesini kullanmıştı.

Vize muafiyeti

Türkiye geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cezayir’in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli, turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlamıştı.

Oruç Reis’in anıtı

Oruç Reis, ağabeyi Barbaros Hayreddin Paşa ile Osmanlı dönemenin en ünlü denizcilerinden. Denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan Tunus ile Libya arasındaki Cerbe Adası, Oruç Reis tarafından fethedildi. Oruç Reis kendisine üs edindiği adadan, Doğu ve Batı Akdeniz’de pek çok gemiyi zaptetti, yerleşimi ele geçirdi. Geçen yıl, Oruç Reis’in ölümünün 500’üncü yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Cezayir, Oran’da Oruç Reis Anıtı açılmıştı.