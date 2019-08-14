Cezayirli hasta sağlığına kavuştu

İki yıl önce bacağında bir şişlik fark eden ama önemsemeyen Benckik, şişliğin hızla büyümesi üzerine doktora gitti. Doktorlar yumuşak doku kanseri teşhisi koydu. Ülkesinde ameliyat olmak isteyen Benckik’e doktorlar ameliyatın çok riskli olduğunu, hayatını kaybedebileceğini söyledi. Bunun üzerine Türkiye’ye gelen Benchik, Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi’nde Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül tarafından muayene edildi. Benchik, yapılan başarılı operasyonla bacağındaki tümörden kurtularak sağlığına kavuştu. Hastalığıyla ilgili çok endişelendiğini anlatan yaşlı adam, “Hayati tehlikemin olduğunu söylediklerinde çok endişelendim. Ama doktoruma çok güvendim ve onun yaptığı operasyonla sağlığıma kavuştum” dedi. Prof. Dr. Bülbül, “Yumuşak doku kanseri dünyada nadir görülen bir tümör ve tekrarlama ihtimali çok yüksek. Bizim hastamızda da tümör iki yumruk büyüklüğüne ulaşmıştı. Bacağının ana atar damarının ve toplar damarının bulunduğu bölgeyi üç saatlik ameliyatla temizledik. Hastaya ameliyat öncesi tümörün damara yakınlığından dolayı hasar olursa ve tamir edilmezse hem bacağını hem de hayatını kaybedebileceğini anlattık. Operasyon çok başarılı geçti” diye konuştu.