Chefs' Arena şefleri kimler? Chefs' Arena 1. bölüm fragmanı

Kanal D'nin yeni yemek yarışması Chefs' Arena bu akşam başlıyor. 16 yarışmacının yer aldığı yarışmada en iyi şef kim olacak merak konusu. İşte Chefs' Arena'nın merak edilen şefleri...

Gerçek mutfak ve gerçek restoranda gerçek müşterilere servis çıkaracak olan birbirinden farklı mutfak deneyimine ve yeteneğe sahip 8 kadın, 8 erkekten oluşan 16 yarışmacı, en iyi şef olabilmek için mücadele ediyor.

CHEFS' ARENA ŞEFLERİ KİMLER?

Bu görkemli restoranın patronu ise, 28 yıldır hem Türkiye’de hem de yurt dışında yönettiği mutfak ve restoranlarla bilinen, izleyicinin yakından tanıdığı ünlü şef Batuhan Piatti.

Patron bu arenayı mutfağın yetenekli şefleri Pınar İshakoğlu ve Sinan Büdeyri ile beraber yönetiyor.

CHEFS' ARENA 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu iki şefin denetiminde Chefs’ Arena mutfağından çıkan birbirinden farklı lezzetler, hem izleyici hem de restorana gelen misafirler ile buluşacak. Gelen misafirler iki takımın da yemeklerini tadarak değerlendirmelerini yapacak, kazanan ve kaybeden takımları belirleyecek.

Patron, servis sonrası yapılacak bireysel yemeklerde şeflerin seçimi ile kazanan takımdan bir kişiyi nakit para ile ödüllendirecek. Kaybeden takımdan ise bir kişi ise restorandan ayrılmak zorunda kalacak.

Gerçek şeflerin arenasında en iyi şef hangi takımdan çıkacak? Kadınlar mı, erkekler mi? 10 bin liranın sahibi kim olacak?

Chefs’ Arena bu akşam saat 20:00’de Kanal D’de.

CHEFS' ARENA 1. BÖLÜM FRAGMANI