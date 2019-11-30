Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

Chefs' Arena yarışmacıları belli oldu. Bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Kanal D'nin yeni yarışma programı şimdiden izleyiciyi meraklandırdı. İşte Chefs' Arena yarışmacıları.

CHEFS' ARENA KADINLAR TAKIMI

Chefs' Arena'da birbirinden iddalı 8 kadın yarışmacı bulunuyor. Erkekler Takımına karşı yarışacak olan kadın yarışmacılar kimler? İşte Chefs' Arena'nın kadın yarışmacıları.

ALVİNA HAKVERİR





ARYA ÇELİK SARMEN





BURÇİN PINAR





BURCU KARAASLAN





FEVZİYE ALAK





GÖKÇE ESİN





NESLİHAN KOŞAR





NİHAL BÜŞRA ABAY





CHEFS' ARENA ERKEKLER TAKIMI

Chefs Arena'nın erkekler takımı belli oldu. Takım oyunlarında kadınlara karşı yarışacak olan 8 erkek yarışmacı oldukça iddialı. İşte merak edilen erkekler takımı.

AKIN KIRIKKAYAOĞLU





BERAT KARABAŞ





EMRE YAVUZ





FIRAT KURUM





HALİL İMİR





HÜSEYİN IŞIKLAR





MUHAMMET MURAT GİRESUN





POLAT CAN İSEN



