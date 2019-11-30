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30.11.2019 - 12:27 |

Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

Chefs Arena bu akşam başlıyor. Birbirinden iddialı 8 kadın yarışmacı, birbirinden iddialı 8 erkek yarışmacı karşısında yarışacak. Takım oyununda kadınlar mı, erkekler mi kazanacak? Ünlü şeflerin yer aldığı Chefs' Arena yarışmacıları kimler? İşte Chefs' Arena Kadınlar Takımı ve Erkekler Takımı.

Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

Chefs' Arena yarışmacıları belli oldu. Bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Kanal D'nin yeni yarışma programı şimdiden izleyiciyi meraklandırdı. İşte Chefs' Arena yarışmacıları.

CHEFS' ARENA KADINLAR TAKIMI

Chefs' Arena'da birbirinden iddalı 8 kadın yarışmacı bulunuyor. Erkekler Takımına karşı yarışacak olan kadın yarışmacılar kimler? İşte Chefs' Arena'nın kadın yarışmacıları.

ALVİNA HAKVERİR

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

ARYA ÇELİK SARMEN

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

BURÇİN PINAR

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

BURCU KARAASLAN

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

FEVZİYE ALAK

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

GÖKÇE ESİN

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

NESLİHAN KOŞAR

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

NİHAL BÜŞRA ABAY

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

CHEFS' ARENA ERKEKLER TAKIMI

Chefs Arena'nın erkekler takımı belli oldu. Takım oyunlarında kadınlara karşı yarışacak olan 8 erkek yarışmacı oldukça iddialı. İşte merak edilen erkekler takımı.

AKIN KIRIKKAYAOĞLU

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

BERAT KARABAŞ

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

EMRE YAVUZ

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

FIRAT KURUM

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

HALİL İMİR

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

HÜSEYİN IŞIKLAR

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

MUHAMMET MURAT GİRESUN

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

POLAT CAN İSEN

Chefs Arena yarışmacıları | Chefs Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı

 

 

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