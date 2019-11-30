Chefs' Arena yarışmacıları | Chefs' Arena Kadınlar Takımı - Erkekler Takımı
Chefs Arena bu akşam başlıyor. Birbirinden iddialı 8 kadın yarışmacı, birbirinden iddialı 8 erkek yarışmacı karşısında yarışacak. Takım oyununda kadınlar mı, erkekler mi kazanacak? Ünlü şeflerin yer aldığı Chefs' Arena yarışmacıları kimler? İşte Chefs' Arena Kadınlar Takımı ve Erkekler Takımı.
Chefs' Arena yarışmacıları belli oldu. Bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Kanal D'nin yeni yarışma programı şimdiden izleyiciyi meraklandırdı. İşte Chefs' Arena yarışmacıları.
CHEFS' ARENA KADINLAR TAKIMI
Chefs' Arena'da birbirinden iddalı 8 kadın yarışmacı bulunuyor. Erkekler Takımına karşı yarışacak olan kadın yarışmacılar kimler? İşte Chefs' Arena'nın kadın yarışmacıları.
ALVİNA HAKVERİR
ARYA ÇELİK SARMEN
BURÇİN PINAR
BURCU KARAASLAN
FEVZİYE ALAK
GÖKÇE ESİN
NESLİHAN KOŞAR
NİHAL BÜŞRA ABAY
CHEFS' ARENA ERKEKLER TAKIMI
Chefs Arena'nın erkekler takımı belli oldu. Takım oyunlarında kadınlara karşı yarışacak olan 8 erkek yarışmacı oldukça iddialı. İşte merak edilen erkekler takımı.
AKIN KIRIKKAYAOĞLU
BERAT KARABAŞ
EMRE YAVUZ
FIRAT KURUM
HALİL İMİR
HÜSEYİN IŞIKLAR
MUHAMMET MURAT GİRESUN
POLAT CAN İSEN