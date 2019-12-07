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07.12.2019 - 18:02 |

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler? İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları

Kanal D'nin yeni yarışması Chefs’ Arena bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yemekle yakından ilgilenenlerin ilgi odağı olduğu Chefs’ Arena yarışmasında kimler yarışıyor? Kadınlar ve Erkekler takımları olarak yarışan Chefs’ Arena yarışmasının yarışmacıları kimler?

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler? İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları

Cumartesi akşamları 20:00'de ekrana gelen Chefs’ Arena yarışması yeni bölümüyle bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki Chefs’ Arena Kadınlar takımı yarışmacıları kimler? Chefs’ Arena Erkekler takımındaki yarışmacılar kimler? İşte Chefs’ Arena yarışmacıları haberimizde...

CHEFS' ARENA KADINLAR TAKIMI YARIŞMACILARI

Alvina Hakverir

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Arya Çelik Sarmen

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Burçin Pınar

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Burcu Karaaslan

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Fevziye Alak

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Gökçe Esin

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Neslihan Koşar

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Nihal Büşra Abay

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları

CHEFS' ARENA ERKEKLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Akın Kırıkkayaoğlu

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Berat Karabaş

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Emre Yavuz

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Fırat Kurum

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Halil İmir

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Hüseyin Işıklar

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Muhammet Murat Giresun

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları


Polat Can İsen

Chefs’ Arena yarışmacıları kimler İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları

 

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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