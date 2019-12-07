07.12.2019 - 18:02 |
Chefs’ Arena yarışmacıları kimler? İşte Kadınlar ve Erkekler takımı yarışmacıları
Kanal D'nin yeni yarışması Chefs’ Arena bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Yemekle yakından ilgilenenlerin ilgi odağı olduğu Chefs’ Arena yarışmasında kimler yarışıyor? Kadınlar ve Erkekler takımları olarak yarışan Chefs’ Arena yarışmasının yarışmacıları kimler?
Cumartesi akşamları 20:00'de ekrana gelen Chefs’ Arena yarışması yeni bölümüyle bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki Chefs’ Arena Kadınlar takımı yarışmacıları kimler? Chefs’ Arena Erkekler takımındaki yarışmacılar kimler? İşte Chefs’ Arena yarışmacıları haberimizde...
CHEFS' ARENA KADINLAR TAKIMI YARIŞMACILARI
Alvina Hakverir
Arya Çelik Sarmen
Burçin Pınar
Burcu Karaaslan
Fevziye Alak
Gökçe Esin
Neslihan Koşar
Nihal Büşra Abay
CHEFS' ARENA ERKEKLER TAKIMI YARIŞMACILARI
Akın Kırıkkayaoğlu
Berat Karabaş
Emre Yavuz
Fırat Kurum
Halil İmir
Hüseyin Işıklar
Muhammet Murat Giresun
Polat Can İsen