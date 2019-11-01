Chia nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir? Zayıflatıyor mu? Nasıl yenir?

Anavatanı Güney Amaerika olan Chia tohumu bir tür adaçayı olarak bilinmektedir. Chia tohumu içerisinde bulundurduğu Omega 3 sayesinde beyin ve kalp hastalıklarına büyük fayda sağlar. Düzenli kullanıldığında ise metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur.

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI

- Protein kaynağı.

- Cildi daha genç ve parlak gösterir

- Tok tutucu özelliği de yer alıyor.

- Bağırsak sistemini düzenliyor.

- Kanser hücrelerini önlüyor ve beyni koruyor.

- Enerji vermesi ve kişiyi dinç tutması da yer alıyor.

- Kan şekerini dengeliyor.

CHİA NASIL YENİR?

Chia'nın kendi başına baskın bir tadı olmadığı için, yiyeceklerin içine katılabilir. Baharat, meyve, kuruyemiş gibi yiyeceklerle tüketilebilir.