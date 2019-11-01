01.11.2019 - 21:37 |
Chia nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir? Zayıflatıyor mu? Nasıl yenir?
Adından sıkça söz ettiren Chia tohumunun ne olduğu ve faydaları oldukça merak ediliyor. Ciha zayıflatıyor mu sorusu ise yoğun ilgi görüyor. Chia, Güney Amerika'da yetişen bir adaçayı olan Salvia hispanica olarak bilinmektedir.Chia tohumu içerisinde barındırdığı Omega 3 sayesinde beyin ve kalp sağlığı iöçin büyük önem taşıyor. Peki Chia metabolizmaya iyi geliyor mu? Chia tohumu zayıflatır mı?
Anavatanı Güney Amaerika olan Chia tohumu bir tür adaçayı olarak bilinmektedir. Chia tohumu içerisinde bulundurduğu Omega 3 sayesinde beyin ve kalp hastalıklarına büyük fayda sağlar. Düzenli kullanıldığında ise metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olur.
CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI
- Protein kaynağı.
- Cildi daha genç ve parlak gösterir
- Tok tutucu özelliği de yer alıyor.
- Bağırsak sistemini düzenliyor.
- Kanser hücrelerini önlüyor ve beyni koruyor.
- Enerji vermesi ve kişiyi dinç tutması da yer alıyor.
- Kan şekerini dengeliyor.
CHİA NASIL YENİR?
Chia'nın kendi başına baskın bir tadı olmadığı için, yiyeceklerin içine katılabilir. Baharat, meyve, kuruyemiş gibi yiyeceklerle tüketilebilir.
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