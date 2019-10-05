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05.10.2019 - 09:19 | | DHA

CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedildi.

CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi

Olay, saat 20.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, evinin önünde henüz kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CHP ilçe başkanı evinin önünde darbedildi

Darbedilen Mersin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mersin'in saldırıya uğradığını duyan CHP’liler hastaneye geldi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çamkır, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise yaptığı yazılı açıklamayla yapılan saldırıyı kınadı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün gece başladı ve devamı geliyor! Korkutan uyarı: Fırtına ve dolu!Türkiye yağışlı havaya teslim oldu. Özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve uyarılarla birlikte İstanbul'da da beklenen sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Sağanak ve rüzgâr nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı, kazalar meydana geldi, çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Kazalar sonucu yaralanmalar yaşanırken, çatı uçmaları sonucu çok sayıda otomobil hasar gördü. Yağışlar bugün de sürecekken dolu uyarıları peş peşe geldi.
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