MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri CHP, Kanal İstanbul’a Meclis araştırması istedi
ABONE OL
27.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

CHP, Kanal İstanbul’a Meclis araştırması istedi

CHP, Kanal İstanbul Projesi güzergahında mülkiyet değişikliklerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP, Kanal İstanbul’a Meclis araştırması istedi

TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Kanal İstanbul projesinin yaratacağı sıkıntılar ve bilimsel risklere ilişkin TMMOB tarafından raporlar hazırlandığı, bu raporlara göre yapılaşma yasağı bulunan ve 70 tür canlıya yuva olan sulak alanlar, akarsular ve dereler ile Terkos Gölü’nün projeden etkileneceği kaydedildi. Kanal İstanbul güzergâhında fiyatların olağanüstü şekilde arttığı ve Ortadoğu ülkelerinden iş insanlarının bu güzergahta yoğun arazi alımına başladığı iddia edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Bilimsel olarak büyük riskleri bulunan, İstanbul gibi dünyanın en gözde kentlerinden birinde geri dönülmez hasarlar bırakacağı ortada olan Kanal İstanbul projesi güzergâhında mülkiyet değişikliklerinin araştırılması gerekmektedir. Bu mülkiyet değişiklikleri araştırıldığında, İstanbul ve ülkemiz başta olmak üzere bölge için ciddi felaketlere neden olacak Kanal İstanbul projesinin inşası için hangi çevrelerin ısrarcı olduğu ve bu proje nedeniyle kimlerin rant elde ettiği de açığa çıkacaktır. Kanal İstanbul güzergâhında Nisan 2011’den bugüne kadar yapılan mülkiyet değişikliklerinin incelenmesi, bu değişiklikler nedeniyle sağlanan maddi çıkarların tespit edilmesi, bölgede arazi satın alan kişilerin ortaya çıkarılması, bilimsel raporlara da yansıdığı biçimiyle projenin ekosistem, tarım alanları, deprem riski ve canlı yaşamı başta olmak üzere yaratacağı tahribatların belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.” 

Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdıD-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye ilk finalist belli oldu! Yeni bölüm fragmanı...

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye ilk finalist belli oldu! Yeni bölüm fragmanı...

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber