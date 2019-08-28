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HaberlerGündemCHP Lideri Kılıçdaroğlu İstanbul’da konuştu: Ülkede kavga değil huzur istiyorum
28.08.2019 - 08:50| Gülden Çoktan

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İstanbul’da konuştu: Ülkede kavga değil huzur istiyorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Ben bu ülkede huzur istiyorum, herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Biz sadece İstanbul’u değil Türkiye’yi de teröre teslim etmeyeceğiz” diye konuştu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu İstanbul’da konuştu: Ülkede kavga değil huzur istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayyum sözlerini değerlendirerek, “Cesareti varsa, çıkalım bir TV kanalına, tartışalım. Niye kapalı kapılar ardında, meydanlarda beni eleştiriyor. Ben, bu ülkede huzur istiyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, dün Şile’nin Kabakoz mahallesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ilk olarak seçim döneminde ziyaret sözü verdiği Safiye- Hayati Yüksel çiftinin evine konuk oldu. Heyet daha sonrasında köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul’un yönetimi konusunda İmamoğlu’na güvendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir açıklaması oldu ‘Aziz İstanbul’u terör yandaşlarına peşkeş çekmeyeceğiz, buna mani olacağız’ şeklinde. Kayyum tartışmaları sürerken kayyum göndermesi olarak da değerlendirildi” sorusu üzerine, “O hiç meraklanmasın. Biz sadece İstanbul’u değil tüm Türkiye’yi de teröre teslim etmeyeceğiz” dedi. “Bunun bir kayyum göndermesi olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Onu ona sorun” diye yanıt verdi.

‘TV’de tartışalım’

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Beni de eleştiriyor. Niye beni eleştiriyor. Cesareti varsa onun istediği televizyon kanalına çıkarız, oturur tartışırız. Niye kapalı kapılar ardında, meydanlarda beni eleştiriyor. Kendisinin cesareti yok mu? Eleştirebiliyor ama benimle aynı televizyon kanalına çıkmaya cesaret edemiyor? Niçin? Ben bu ülkede huzur istiyorum. Herkesin rahat yaşayabileceği bir hayat istiyorum. Kavga istemiyorum. Siyasette de kavga istemiyorum. Benimle kavga edecekse ağız dalaşına gerek yok. Çıkar beni bir televizyon kanalına. Dünya kadar televizyon kanalı var. O bana soru sorar. Ben de ona cevap veririm. Ama benim de ona soru sorma hakkım olmalı. Kendisi duyar inşallah bunları.”

‘Engelleri aşacak’

Engelleri aşarak başarıyı yakalayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “İstanbul, üç imparatorluğa başkentlik etmiş bir şehirdir. Biz bu kenti büyütmek, yaşanabilir bir kent haline getirmek zorundayız. Bunun için de mücadele edecektir. Emin olun Ekrem Bey üzerine düşeni yapacaktır. Önüne tabii ki pek çok engel çıkarılacaktır ve biz bunu gayet iyi biliyoruz. Önemli olan engellerden şikayet etmek değil, engelleri aşarak, başarıları yakalayacağız. O başarıları yakaladığımızda göreceksiniz ki; İstanbul, belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekten de yaşanılabilir bir kente dönüşecektir. Ben de sizlerin güvendiği gibi Ekrem Bey’e güveniyorum. Onun çabasına güveniyorum. Çok iyi niyetlerle yola çıktı. İyi bir çaba harcıyor. İyi bir kadro oluşturuyor. Yani liyakate dayalı bir kadro oluşturuyor. Elbette ki kendisi için değil, tamamen İstanbul için. Dolayısıyla Türkiye için. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da ismi başarılı bir belediye başkanı olarak anılmasını sağlayacak. Bu bizim için de Türkiye için de çok değerlidir” diye konuştu.

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