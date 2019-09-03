CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Erken seçime gidiyoruz derlerse biz hazırız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Biz erken seçim istemeyeceğiz; ama karşı taraf, ‘Ben artık bu işi yürütemiyorum, ben bu işi bırakıyorum, erken seçime gidiyoruz’ derse biz her zaman hazırız” dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken açıklamalarda bulunan Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adının geçmediğini belirterek, “Mısır Arap Cumhuriyeti’nin vefat eden eski cumhurbaşkanı için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı, bu güzel ülkeyi emperyalist çizmelerinden kurtaran ve Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü cuma hutbesinde anmadı, anamadı” dedi.



Öztrak, 2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmesini eleştirerek, açılışın daha önce Yargıtay’da gerçekleştiğini hatırlattı. Öztrak, “AK Parti Genel Başkanının önünde ayağa kalkıp, cübbelerinin olmayan düğmelerini iliklemeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.



Zam eleştirisi



Türkiye ekonomisinin daralmanın sürdüğünü, 2018’de 789 milyar dolar olan milli gelirin 722 milyar dolara düştüğünü belirten Öztrak, son bir ayda doğal gaza, çaya, şekere, elektriğe, benzine yapılan zamları hatırlatarak zam yağmurunun sürdüğünü kaydetti.



‘Hesabı sorulur’



Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıfları ile olan protokollerini iptal ettiğini hatırlatarak, “Bugüne kadar İstanbul’un bütçesinden bu vakıflara 357 milyon lira harcandığını öğrenmiş olduk. Hayırseverler servetlerini hayır işleri için vakfederse o vakıflara herkes saygı duyar. Ama vakıflar kamu kaynaklarını harcıyorlarsa bunun hesabı sorulur” diye konuştu.



Öztrak, erken seçime parti olarak nasıl baktıkları sorusu üzerine, “Biz baştan beri söylüyoruz. Milletten yetki istediler, ‘ülkeyi uçuracağız, çok daha hızlı karar alacağız’ dediler ve bugün içinde bulunduğumuz bu rejimi kurdular. Dolayısıyla söz verdiklerini yerine getirsinler. Biz erken seçim istemeyeceğiz, ama karşı taraf ‘ben artık bu işi yürütemiyorum, ben bu işi bırakıyorum, erken seçime gidiyoruz’ derse biz her zaman hazırız” yanıtını verdi.