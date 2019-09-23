CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşmesi! Üst üste flaş açıklamalar

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, IMF heyetinin alışılmış rutin ziyaretleri, tüm üye ülkeler için 12 aylık döngüler içinde bir kez gerçekleştiriliyor.

Söz konusu ziyaretler sırasında IMF uzmanları, önde gelen kamu kuruluşlarına ilaveten iş dünyası, sendika, sivil toplum ve benzeri gruplardan temsilcilerle de görüşmeler yapıyor. Fon yetkilileri, üyelerin ödemeler dengesi gelişmeleri, sermaye hareketleri düzeyi, dış finansman kaynaklarının yeterliliği, uluslararası sermaye piyasalarına erişim olanakları, rezerv düzeyi gibi pek çok konuyu ele alabiliyor.

Görüşmelerin sonunda ise ekonominin durumunu etraflıca değerlendiren bir uzman raporu hazırlanarak, ülke temsilcilerinin uygun görmesi halinde söz konusu rapor yayımlanıyor. Uygun görülmemesi durumunda ise temel bulguların yer aldığı bir basın özeti IMF resmi internet sayfasında paylaşılıyor.

"FARKLI GÖRÜŞMELERDE BİLGİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

IMF'nin, Türkiye'de yapılan tüm görüşmelerde bakanlık ve IMF Türkiye İcra Direktörü ile koordineli çalışması, söz konusu temaslara hükümet temsilcisinin eşlik etmesi gerekiyor. Belirlenen çerçeve dışında farklı bir görüşme yapılacaksa bunun bilgisinin ilgili makamlara iletilmesi esas kabul ediliyor.

Planlı görüşmeler dışında siyasi partilerle toplantı gerçekleştirilecekse, bunun ilgili parti genel merkezinde ve kurallar çerçevesinde yapılması uygun görülüyor.

Basına yansıyan "IMF heyetiyle CHP ve İYİ Parti yetkililerinin gizli görüşmesi" üzerine ise Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, söz konusu toplantıların bilgileri dahlinde olmadığını belirterek, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Heyetin programında olmamasına rağmen bu yıl muhalefet partileri ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Partili Durmuş Yılmaz katıldı.

Bu görüşmeye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan tepki geldi.

"HÜKÜMET IMF'YE GİDECEK DİYORLAR, SONRA SAKLI GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile anlaşacağını ileri sürdüğünü anımsattı. Çelik, "Bu iddiaları da hükümetin politikalarına karşı bir argüman olarak öne sürüyorlardı." dedi.

IMF ile görüşen kişilerin halihazırda ekonomiyle ilgilenen kişiler olduğuna dikkati çeken Çelik, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. " değerlendirmesinde bulundu.

"CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"

Çelik, 31 Mart seçimlerinden önce CHP'nin hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren bir tutum içerisine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye'yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda."

Çelik, CHP'nin tavrının baştan beri "tutarsız" olduğunu vurgulayarak, "Görüşeceklerse de açık bir şekilde görüşürler, görüşmeyi yaparken de 'Hükümet seçimden sonra IMF ile anlaşacak' diye bir propaganda yapmazlar en azından. Hükümeti IMF ile anlaşacak diye negatif bir propaganda yapmak için böyle bir eleştiriye tabi tutuyorlar, ondan sonra da görüyoruz ki meğer kendileri bunu görüşüyorlarmış." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN "TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR" İDDİALARINA YANIT

Çelik, CHP'nin neredeyse her gün ekonomiye yönelik yorumlarda bulunduğunu ve Türkiye'nin yönetilemediğini söylediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Hayatta hiçbir yönetme sorumluğu almamış kişiler, Türkiye'nin yönetilemediğine dair uzun uzun açıklamalar yapıyorlar. Ama ortaya koydukları performansa bakıyorsunuz, sadece kulis faaliyetinden ya da konferans düzenlemekten ya da otellerde birtakım gizli görüşmeler yapmaktan ibaret. Cumhurbaşkanımızın da söylediği bir şey vardı. 'Bunlar bir gün iktidara gelirse ilk yapacakları iş Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olur' diye bir ifadesi var. O tespitin de ne kadar doğru olduğu görülmüş oluyor."

MUŞ: 'CHP GİZLİ KAPAKLI OTEL ODASINDA GÖRÜŞTÜ'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'ye bugün sunacakları Gümrük Kanununda yapılacak değişiklik ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mehmet Muş, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyetiyle görüşmesini de değerlendirdi. Muş, "Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış. Basınla paylaşılmamış. Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti defalarca IMF ile gizli görüşmekle suçlamıştı, böyle iddialar ortaya atmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada, aslında gizli kapaklı görüşmeyi CHP'nin yaptığı ortaya çıktı. CHP kendi yaptığını diğer partilere atfederek, aslında yaptığını perdelemeye çalışıyor. IMF uluslararası bir kuruluş, Türkiye bunun bir üyesi. CHP görüşebilir; ama niye gizli yapılıyor? Neden vatandaştan saklanıyor" ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK: BASINA DUYURULMASINA GEREK DUYULMADI

Millet İttifakını oluşturan partilerden CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, IMF ile yapılan görüşme hakkında sorulan sorulara "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde görüşüldü" şeklinde cevap verdi.

Sabah gazetesine IMF'nin bu çalışma kapsamında sadece hükümetle değil muhalefetle de görüştüğünü söyleyen Öztrak, toplantıda muhalefetten sadece kendisinin ve Durmuş Yılmaz'ın olduğunu belirtti. Öztrak "Keşke meclisteki diğer muhalefet partilerini de davet etseler" dedi. Öztrak'a toplantının içeriğini sorulduğunda "Fikirlerimizi aldılar" dedi. "Neden basına duyurulmadı" sorusu üzerine ise buna gerek görmediklerini, ifade etti, "Hükümet de görüşüyor ama her görüşmesini bildirmiyor" şeklinde konuştu.