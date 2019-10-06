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HaberlerGündemCHP'den AK Parti'ye 'Yerel Yönetimler Yasası' için uzlaşma yanıtı: Hizmetin siyaseti olmaz
06.10.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Abant

CHP'den AK Parti'ye 'Yerel Yönetimler Yasası' için uzlaşma yanıtı: Hizmetin siyaseti olmaz

AK Parti’nin yeni bir yerel yönetim yasası için çalışma başlattığının kamuoyuna yansımasının ardından, partiler arasında ilk temas bir süre önce yaşanmıştı.

CHP'den AK Parti'ye 'Yerel Yönetimler Yasası' için uzlaşma yanıtı: Hizmetin siyaseti olmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile telefonda görüşerek, yeni yasa çalışması hakkında bilgi vermiş ve Torun’un bu konudaki görüşlerini almıştı. Özhaseki, birkaç gün önce yaptığı açıklamada taslak çalışmanın detaylarını anlatırken, muhalefete de “uzlaşma” mesajı vermiş, “Eğer olursa bir konsensus içerisinde çıkarabiliriz bu konuyu. Bu iş, ideolojik kamplaşmayla yapılacak bir iş değil” ifadelerini kullanmıştı.

‘Uzlaşma’ mesajı

CHP’li Torun, Özhaseki’nin açıklamalarını Milliyet’e değerlendirdi. Özhaseki’nin, “konsensus” açıklamasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Torun şunları söyledi:

“Bu yasanın konsensus içinde çıkarılmasından çok memnun oluruz. Belediyelerin önünü mutlaka açmalıyız. AK Partili, CHP’li, İYİ Partili, MHP’li, HDP’li de belediye var. Sonuçta amaç eğer belediyelerin daha etkin, daha verimli hizmet vermesini sağlamak, vatandaşın sorununu çözmekse burada parti ayrımı olmaz. Bizim daha önceki çalışmamızı revize ettik. Önerilerimiz hazır. Bir araya gelip konuşabiliriz. Hizmetin siyaseti olmaz. Biz iktidara önerilerimizi dikkate alın diyoruz.”

CHP’nin önerileri

CHP’nin yeni kanun teklifindeki detayları da paylaşan Torun, şöyle devam etti: “Öncelikle imar yasalarıyla ilgili kalıcı ve müeyyidesi olan bir düzenleme yapmamız lazım. İmar düzenlemelerinin sadece belediye meclisi eliyle değil, bölge halkının, muhtarların, kanaat önderlerinin görüşü alınarak hazırlanması lazım. Ve keyfi uygulamalarla değiştirilmesi de zorlaştırmamız gerekiyor. Ayrıca belediyenin gelir kaynakları artırılmalı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden belli bir oranda belediyelere de pay verilmeli. Mesela müzeler ve ören yerlerinin bazı hizmetlerini belediye karşılıyor ama hiçbir gelirinden yararlanamıyor. Bunlar belediyeye devredilmeli. Belediyeler şu anda çok ciddi bir borç yükü altında. Bununla ilgili iyileştirme yapılmalı. Bir borçlanma limiti var ancak uyulmuyor. Sonra seçim oluyor yeni seçilen başkanın ömrü borç ödemekle geçiyor. Bunun yanında, büyükşehir belediye meclisi üyelerinin de ayrıca seçimle gelmesini istiyoruz.”

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