CHP'den Diyarbakır ziyaretine destek: Toplumu rahatsız edecek söylem yok

CHP’nin Parti Meclisi (PM) bugün Sivas’ta toplanıyor. PM’nin gündeminde MYK raporu ve güncel siyaset başlıkları ele alınacak. PM’de tartışma yaşanmaması ve kongre ruhuna aykırı olmaması için “parti içi af taleplerinin” konuşulması beklenmiyor. PM toplantısı bitiminde bir bildiri yayımlanacak. Bildiride Sivas Kongresi ve kurucu değerlere vurgu yapılacak. Böylece, “CHP Atatürk çizgisinden uzaklaştı” eleştirilerine yanıt verilecek.



Suriye konferansı



CHP ayrıca gündemden düşmeyen Suriyeli sığınmacılarla ilgili konferansa hazırlanıyor. 28 Eylül’de yapılması planlanan Suriye Konferansı’nın ana gündem maddesini sığınmacılar oluşturacak. Konferansa 100’e yakın STK, dernek ve gazeteci yazarın katılması bekleniyor.



CHP, 1 Ekim’de yeni yasama yılının başlamasının ardından milletvekillerini kampa alacak. CHP’nin planlamasına göre kamp, 4-5-6 Ekim’de Bolu Abant’ta yapılacak.

İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyaretini parti yönetimi olumlu buldu. Ziyaretin, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde gerçekleştiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na ziyaret tarihi ile ilgili uyarı yaptığı, bu nedenle ziyaretin 31 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştiği belirtildi. Parti yönetiminden ziyarete ilişkin “Genel merkez politikaları ile uyumlu. Mazbatası elinden alınan bir isim olarak kayyım kararlarının hukuksal açıdan yanlışlığına vurgu yapması olması gerekendi. Toplumu rahatsız edecek bir söylem olmadı. Aksine uzun süredir ifade edilen, ‘doğuda CHP yok’ algısını yıkacak bir etkisi oldu” değerlendirmesi yapıldı.



