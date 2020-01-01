CHP’den ‘hayır’ için ikna turu

Libya’ya asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, siyaseti hareketlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün CHP ve İYİ Parti’yi ziyaret ederek tezkere konusunda bilgilendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu da Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından kurmaylarını toplayarak durum değerlendirmesi yaptı. Alınan kararlar üzerine Kılıçdaroğlu, önce Saadet Partisi’ne sonrasında ise İYİ Parti’ye gitti.



Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşmesinde, Çavuşoğlu’nun kendilerine verdiği bilgileri paylaştı. Ardından da askerin Libya’ya gitmesinden duyduğu endişeleri aktardığı bildirildi. Karamollaoğlu’nun tezkereye prensip olarak karşı olmadıklarını, ancak bazı tereddütleri değerlendirdiklerini söylediği öğrenildi.



Kılıçdaroğlu daha sonra, o saat itibarıyla tezkere konusunda net bir tavır ortaya koymayan Akşener’i ziyaret etti. Görüşmede, iki partinin de tezkereye nasıl baktığı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede “İktidar Libya’ya asker gönderiyor ama Libya’dan çıkışa dair bir stratejisi yok. Hafter kazanırsa askerimize ne olacak?” değerlendirmesinin yapıldığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin tezkereyi desteklemeyeceğini vurgulayarak, “Bu parti değil, memleket meselesi” yorumunu yaptığı belirtildi.



CHP’nin endişesi



Kulislerde, CHP yönetiminin ittifak ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin tezkereye “evet” deme ihtimalinden endişe duyduğu konuşuldu. Böyle bir tablonun ortaya çıkması halinde, “Millet İttifakı’nda çatlak olduğu” yorumlarının yapılacağı, CHP’nin TBMM’deki oylamada HDP ile yan yana görüntü vereceği dile getirildi.



CHP’nin parti içinde yaptığı toplantıda tezkere görüşmelerini boykot etmeyi de tartıştığı, ancak bu seçeneğe İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden destek gelmediği öğrenildi.



‘Tam kadro katılım’ talimatı



CHP’nin, TBMM’deki tezkere görüşmesine katılmamayı değerlendirmediği, aksine, olabildiğinde fazla milletvekili ile Genel Kurul’da bulunmayı planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun da “tam kadro” katılım için kurmaylarına talimat verdiği belirtildi.