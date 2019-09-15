CHP'li başkanın kaçak olduğu iddia edilen villasına inceleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iddiaya göre geçen yıl, Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve imara kapalı olan baraj havzasında, 1700 metrekarelik arsa satın alarak 7 milyon TL harcayıp, lüks villa yaptırdı. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesildi. Kısa sürede tamamlanan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt döküldü.

31 ARALIK 2017'DEN SONRA YAPILDI İDDİASI

İddiaların ardından AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, hem Nilüfer Belediyesi'ne hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne konunun incelenmesi ve gereğinin yapılması ile ilgili yazı yazdıklarını ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ufuk Ay, aldıkları uydu görüntülerinden villanın 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığını, bu nedenle İmar Barışı'ndan faydalanamayacağını söyledi.

'HERHANGİ BİR SIKINTI VARSA KENDİMİZ YIKACAĞIZ' DEMİŞTİ

Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem ise CHP’li belediyelerin yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Erdem, "O binayla ilgili biz bakanlığa görüşlerini sorduk. Herhangi bir sıkıntı varsa, 'yasadan sonra yapıldı mı' diye, sorduk. Tabi ki yıkım konusunda da gerekli tebligatları yapacağız ve yıkmazlarsa da biz bizzat gidip, kendimiz yıkacağız" diye konuşmuştu.

Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair iddiaları yalanlayan Erdem, bu kişinin iki yıl önce belediyede çalıştığını, ancak ardından ayrıldığını söylemişti. Villanın önüne belediye ekipleri tarafından asfalt döküldüğü yönündeki iddiaları da reddeden Turgay Erdem, "Eğer belediye bütçesinden bir tek kuruş orada harcandığına dair bir veriye ulaşsınlar, bütün her şeyimi açarım, belediye başkanlığından istifa ederim" demişti.

AK PARTİ'Lİ BAŞKAN GELİNEN SÜRECİ ANLATTI

AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Ay, yaptıkları tespitleri sundukları Nilüfer Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kendilerine konu ile ilgili yazının geldiğini belirtti. Ay, "Büyükşehir Belediyesi'nden ve Nilüfer Belediyesi'nden bize gelen yazılarda, yapıyı yapanların imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi aldığını, bu kayıt belgesinin geçerli olup olmadığının araştırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sorulduğunu, gelecek cevaba istinaden de bu yapıyla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını belirttiler" dedi.

‘TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN’

Ufuk Ay, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklamada, alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı içerisinde su kaynaklarını koruma kuşağı mutlak alanında ve tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığını ifade etti. Ay, "Yani buradan anlaşılıyor ki; bu yapı imar barışından yararlanabilir olsa dahi, konum itibariyle, plan itibariyle zaten kaldırılmalıdır. Bu kadar gecikmeye gerek yoktu. İmar barışı ile ilgili yasal düzenleme, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar. Biz uydu görüntülerinden buranın 2018 yılında, yani yasanın kapsadığı tarihten sonra yapılmaya başladığını belirledik. Dolayısıyla imar barışından yararlanamaz. Böyle bir alanda yapılamaz bu yapı dedik" diye konuştu.

'ÖRNEK OLMASI İÇİN KALDIRILMALI'

Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yazışması sonrasında dün akşam Çevre ve Şehircilik İl Müdürü telefonla görüştüğünü ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Bakanlıktan, burasının uydu görüntülerinin ve eldeki bütün belgelerin ve yapının, alanının incelenmesinin sonrasında imar barışı ile ilgili belgelerin geçerli olup olmadığının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün tespit edilmesi yönünde yazı gelmiş ve müdürlük de burada gerekli incelemeleri yaptı. İnceleme sonrasında bu yapının bizim daha önce ihbarda bulunduğumuz şekliyle imar barışından yararlanamayacağı ile ilgili tespiti yapmış, Büyükşehir Belediyesi'ne yazıyla bildirmiş. Muhtemel ki yazının sonuçları bize de gelecektir. Bu yapı örnek olması açısından acilen kaldırılmalıdır. Çünkü burası su toplama havzası ve mutlak koruma alanı içerisindedir" diye konuştu.

'BU TÜR YAPILARA MEYDAN VERİLMEMELİ'

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan olumsuz bir şey gelirse yapıyı kaldırmak için gerekli adımları atacağını belirten Ufuk Ay, "İnsanlarımızın doğa ile iç içe yaşamak istediği alanlara ihtiyacı var. Ama bunlar için imar planı yapmak lazım. Bu tür yapılara meydan vermemek lazım. Bu yapı da arkadaşınızın kardeşi tarafından yapılırsa, bu da anlamlı oluyor tabi. Daha çirkin bir görüntü oluşuyor. Ümit ediyoruz ki Nilüfer'imizde, Bursa'mızda bundan sonra kaçak yapı yapılmasın. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda imar planları yapılsın. Planlara uygun insanların taleplerine ihtiyaçlarına cevap verecek yapılar yapılsın" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Villanın en kısa sürede yıkılmasını beklediklerini belirten Ay, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Ufuk Ay, "Şu ana kadar yasal düzenlemeler, olması gerektiği haliyle gitmekte. Ama önemli olan bu yapının bir an önce kaldırılmasıdır ve beklentimiz de şudur ki; bu yapıyı yapanlar hakkında da imar barışı ile ilgili yasal düzenlemede belirtilen TCK'nın 206'ncı maddesine göre gerekli soruşturmanın da açılmasıdır. Kaçak yapı yapma suçunun ötesinde yalan beyanda bulunma suçu da vardır burada. bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar da yapılmalıdır" şeklinde konuştu.