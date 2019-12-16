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16.12.2019 - 23:47 |

CHP'li belediye baÅŸkanÄ± FETÖ'den tutuklandÄ±

Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Burak OÄŸuz,Â FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileri ile telefonda irtibat kurduÄŸu gerekÃ§esiyle tutuklandÄ±.Â

CHP'li belediye baÅŸkanÄ± FETÖ'den tutuklandÄ±

FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, iddiaya gÃ¶re FETÃ–'nÃ¼n mahrem imamlarÄ± ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼len CHP'li Urla Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Burak OÄŸuz ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere bugÃ¼n adliyeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. OÄŸuz'un savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanma talebi ile NÃ¶betÃ§i Mahkemeye sevk edildi. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan OÄŸuz, 'FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§undan tutuklandÄ±.

CHPli belediye baÅŸkanÄ± FETÃ–den tutuklandÄ±

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    CHP'li belediye baÅŸkanÄ± FETÖ'den tutuklandÄ±Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Burak OÄŸuz, FethullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduÄŸu gerekçesiyle tutuklandÄ±.
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