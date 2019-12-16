FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, iddiaya gÃ¶re FETÃ–'nÃ¼n mahrem imamlarÄ± ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼len CHP'li Urla Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Burak OÄŸuz ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere bugÃ¼n adliyeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. OÄŸuz'un savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan tutuklanma talebi ile NÃ¶betÃ§i Mahkemeye sevk edildi. Hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan OÄŸuz, 'FETÃ– silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§undan tutuklandÄ±.

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