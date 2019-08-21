Cici Baba aşkı için memleketini terk etmiş

İstanbul’da geçtiğimiz cumartesi günü etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden ve çevrede “Cici Baba” olarak bilinen kişinin 59 yaşındaki Sezai Güdek olduğu tespit edilmişti.

‘Bir kıza aşık oldu’

Cenazesi memleketi Ordu’ya götürülen Güdek’in kardeşi Nejat Güdek, Milliyet’e ağabeyinin öyküsünü anlattı:

“Ağabeyim ilk olarak 15-16 yaşlarında bir kuzenimle İstanbul’a geldi. İstanbul’da inşaatta çalışıyordu. Bir süre sonra ben de yanına gittim. Birlikte çalıştığımız inşaatın şantiyesinde kalıyorduk. Daha sonra ben Ordu’ya döndüm, o İstanbul’da kalıp çalışmaya devam etti. Belli bir süre sonra Ordu’ya geldi. Sevdiği bir kız vardı aynı köyden. Ama aileyle aramızda husumet olduğu için biz kızı istemedik. Bunun üzerine ağabeyim tekrar İstanbul’a döndü. Yıllarca farklı işlerde çalışmış. Bir düzeni yoktu. Köye birkaç defa geldi. En fazla 5 gün kalıp geri dönüyordu. Ordu’ya geldiğinde defalarca bir düzen kurmasını söyledik. Benim köyde bir boş evim daha var. Bu evi ağabeyime vermeyi teklif ettim ama bunu kabul etmedi. Ordu’ya geldiğinde de birkaç gün kalıp geri İstanbul’a dönüyorduş.” Memleketi Ordu’ya götürülen Güdek’in cenazesi dün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Ordu’nun Kumru ilçesi Kayabaşı köyünde toprağa verildi.